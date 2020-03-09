Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı, System.String[]

Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta bugün saat 23.00'ten yarın 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.

Kayseri ve Sivas'ta da bu akşam saat 22.00'den yarın 20.00'ye kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın saatteki hızının 70-90 kilometreyi, Kayseri'nin güney kesimlerinde ise zaman zaman 100 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

DSÖ'den dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Pandemi tehdidi çok gerçek oldu
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO, ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir

Son Dakika Haberleri
21:41 İtalya'da Kovid-19 tedbirlerine karşı çıkan cezaevi isyanlarında 6 mahkum öldü
21:41 Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)
21:41 Süper Ay görenleri hayran bıraktı
21:40 "Highlight" ve "Only Art" sergileri Nişart Galeri'de sanatseverlerle buluştu
21:39 İBB MECLİSİNDE İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN BAZI CHPLİLERİN AYAĞA KALKMADIĞI GÖRÜLDÜ

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:43:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]