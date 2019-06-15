Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
18 dakika önce
Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:20 Kaynak: AA
, Düzce
, Sakarya
, Kocaeli
ve Bilecik
çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını
, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Otobüs şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi, faciayı bekçi önledi
2 ahşap ev, yıldırım isabet edince alevlere teslim oldu
Hayat arkadaşı ellerinde can verdi
CHPli vekilden Numan Kurtulmuş'a: Susun, yoksa açıklarım