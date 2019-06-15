Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

18 dakika önce

Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:20 Kaynak: AA
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel
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