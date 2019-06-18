Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

1 saat önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:49 Kaynak: AA
Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kayseri, Güncel
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