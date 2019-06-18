Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
1 saat önce
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:49 Kaynak: AA
, Sivas
, Nevşehir
, Kırşehir
ve Yozgat
için kuvvetli ve gök gürültülü yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.00'a kadar Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.
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