Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak için kuvvetli yağmur ve sağanak yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede görülecek yağmur ve sağanağın Diyarbakır, Siirt, Batman, Mardin ile Şırnak'ta kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Mardin, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:47 Kaynak: İHA
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