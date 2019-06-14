Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

1 saat önce

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı, System.String[]
Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58 Kaynak: AA
Zonguldak, Düzce, Sakarya, Kastamonu, Güncel
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