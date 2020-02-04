Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Muğla ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden sonra Çanakkale il geneli ile Balıkesir'in batı kıyısı ( Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç) ve Edirne'nin güney ( Meriç, Uzunköprü, İpsala, Enez, Keşan) ilçelerinde görülecek sağanakların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren Muğla geneli ile Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde (Kaş, Finike, Demre, Kumluca) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Öte yandan Antalya'nın doğu ilçelerinde ( Manavgat, Alanya, Gazipaşa, İbradı, Akseki, Gündoğmuş) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise perşembe gece saatlerine kadar 48 saatlik periyotta metrekareye 100-200 kilogram kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, kıyıya yakın kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Balıkesir, Çanakkale, Antalya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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