Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı - Son Dakika

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün hava parc¸alı ve c¸ok bulutlu, Sivas, Yozgat ve Kırs¸ehir'in gu¨ney kesimleri ile Kayseri ve Nevs¸ehir c¸evrelerinin sagˆanak yagˆıs¸lı olması öngörülüyor.

Rüzgarın Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden orta, yer yer saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yarın bo¨lge genelinde aralıklı sagˆanak ve ru¨zgar beklenirken, 10 Nisan Cuma günü ise Sivas'ın gu¨neyi, Nevs¸ehir'in dogˆu kesimleri ile Kayseri c¸evrelerinde o¨gˆle saatlerinden sonra hafif sagˆanak bekleniyor.

Bölgede havanın 11-12 Nisan tarihlerinde parc¸alı bulutlu, 13 Nisan günü ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor.