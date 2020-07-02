Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat için sıcak hava uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gelecek bir haftalık süreçte bölgenin, Basra Alçak Basınç Merkezi sebebiyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.

Bölgede mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren gelecek hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta artan nem ile birlikte hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşların meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı - Son Dakika

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