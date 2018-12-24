Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı

2 saat önce

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 5 İl İçin Soğuk Hava ve Yağış Uyarısı, System.String[]
Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için soğuk hava, kar yağışı ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havayla birlikte 8-12 derece azalacağı, mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Sivas, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta kar yağışı beklendiği aktarılan açıklamada, "25 Aralık Salı günü Kayseri, Nevşehir, Sivas parçalı bulutlu, Kırşehir ve Yozgat çevreleri öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu olacak. Rüzgar güneyli yönlerden yer yer 30-50 kilometre/saat kuvvetinde esecek." ifadelerine yer verildi.

Çarşamba günü ülkenin büyük bölümünde olduğu gibi Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde kar yağışının etkili olmasının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, soğuk ve yağışlı hava sisteminin 27 Aralık Perşembe günü doğuya doğru hareket edeceği, Kayseri ile Sivas çevrelerinde yağışların kar şeklinde beklendiği kaydedildi.

Soğuk ve yağışlı havanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:32 Kaynak: AA

Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri, Güncel
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