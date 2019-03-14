Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Toz Taşınımı Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Toz Taşınımı Uyarısı

1 saat önce

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteorolojiden 5 İl İçin Toz Taşınımı Uyarısı, System.String[]
Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımı nedeniyle bu illerde görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Güncel
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