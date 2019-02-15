Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 5 ilde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden 5 İl İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 5 ilde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada;" Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde havanın aralıklı yağmur, karla karışık yağmur, yüksek kesimlere aralıklı kar yağışı,Tunceli ve Bingöl'de aralıklı kar yağışı şeklinde geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışlarla birlikte sıcaklıklarında 2 ile 4 derece düşüş beklenmektedir.Rüzgarların doğu ve kuzeydoğulu yönlerden hafif,yer yer orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.

Don ve buzlanma da beklendiğini belirten meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde oluşabilecek çiğ ihtimaline karşı tedbirli olunması istedi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:46 Kaynak: İHA

Bingöl, Elazığ, Güncel
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