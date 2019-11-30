Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
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Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı

6 saat önce

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı, System.String[]

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde başlayacak yağışların, yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Zonguldak, Kastamonu, Sakarya, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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