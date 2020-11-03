Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı - Son Dakika

METEOROLOJİ 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Malatya, Elazığ, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin 5 il için yağış uyarısı şöyle: "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 04.11.2020 saat 06.00 ile 05.11.2020 saat 09.00 tarihleri arasında Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman illerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım olayları gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."