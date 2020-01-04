Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteorolojiden Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ile Yozgat'ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı, System.String[]

Meteorolojiden Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ile Yozgat'ta fırtına ve kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava sıcaklığının düşeceği illerin yarından itibaren alçak basınç merkezli yeni bir yağışlı sistemin etkisine girmesi bekleniyor.

Hafta sonu yağışların yağmur ve sağanak, bazı kesimlerde yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarın, pazartesi ve salı günü Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde güney ile güneydoğu yönlerinden yer yer kuvvetli esmesi ön görülüyor.

Pazartesi ve salı günü bölge genelinde yüksek yerlerde kar olarak beklenen yağışların, Kayseri'nin Develi, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinde etkisini artırması bekleniyor.

Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuyumcular uyardı: 2020 yılında altına yatırım yapan kazanacak
Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son Dakika Haberleri
21:38 Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda FETÖ kitapları ele geçirildi - Son Dakika
21:36 Bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:35 Devrilen tankerde sıkışan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
21:28 Çankırı'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika
20:24 Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 21:38:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meteorolojiden 5 il için yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]