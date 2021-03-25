Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden 5 il için yoğun kar yağışı uyarısı
25.03.2021 15:52
DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce'nin de bulunduğu 5 il için 26 Mart Cuma günü başlamak üzere yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Mart 2021 Cuma günü Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile 21 ila 50 santimetre kalınlığında kar yağışına döneceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı. - DÜZCE
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