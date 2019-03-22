Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

28 dakika önce

Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 İl İçin
Meteorolojiden 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın geceden 26 Mart Salı sabahına kadar, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta "orta" kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise "kuvvetli" zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları gerektiği ifade edildi.

Bölgelerindeki don riski durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: AA

Kayseri, Yozgat, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Preslenmiş Varil İçerisinde Erkek Cesedi Bulundu Deprem Haritası 23 Yıl Sonra Değişti: Bazı İllerde Tehlike Düştü, Bazılarında Arttı Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Çiftçilere 1,4 Milyar TL'lik Destek Ödemesi Bugün Başladı Fatih Altaylı'ya Polise Hakaret Suçundan 16 Bin 620 TL Adli Para Cezası Verildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 13:24:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]