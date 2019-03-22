Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

1 saat önce

Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 İl İçin
Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 27 Mart gecesi Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da genellikle orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli, sabah saatlerinde ise hafif don olayı görülebileceği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle meyve ve sebzecilikle uğraşan çiftçilerin don olayı risklerine karşı tedbirli olması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA

27 Mart, Ardahan, Güncel
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