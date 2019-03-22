Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı
1 saat önce
Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden Doğu Anadolu'daki 5 il için "zirai don" uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın ve 27 Mart
gecesi Erzurum
, Erzincan
, Kars
, Ağrı
ve Ardahan
'da genellikle orta kuvvette, yer yer ise kuvvetli, sabah saatlerinde ise hafif don olayı görülebileceği belirtildi.
Açıklamada, bu nedenle meyve ve sebzecilikle uğraşan çiftçilerin don olayı risklerine karşı tedbirli olması istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:24 Kaynak: AA
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