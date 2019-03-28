Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

Meteorolojiden 5 İl İçin "Zirai Don" Uyarısı

2 saat önce

Meteorolojiden Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 5 İl İçin
Meteorolojiden Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat için zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden 31 Mart Pazar sabahına kadar, tarımsal faaliyetlerin başladığı Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta "orta" kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise "kuvvetli" zirai don riski bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik ve benzeri meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerin don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları uyarısında bulunuldu.

Bölgelerindeki don riski durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin, en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurabileceği de kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:21 Kaynak: AA

Nevşehir, Kırşehir, Sivas, Kayseri
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