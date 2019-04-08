Meteorolojiden 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
12 dakika önce
Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun batı kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: AA
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