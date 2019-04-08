Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

12 dakika önce

Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun batı kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:59 Kaynak: AA

Balıkesir, Çanakkale, Ekonomi
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