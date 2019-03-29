Meteorolojiden 6 Kente Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevresinde devam eden yağışların 31 Mart Pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı kaydedildi. Açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında yer yer şiddetli rüzgar gibi oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbir olmaları istendi. - DİYARBAKIR

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