Meteorolojiden 7 bölgeye sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden 7 bölgeye sağanak yağış uyarısı

03.06.2023 00:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Ayrıca, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Toplam 30 il için alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 bölge de tam 36 ile sağanak yağış uyarısı geldi.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken, sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

FIRTINA UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, yine yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbir uyarısı geldi.

30 İL İÇİN ALARM

Öte yandan uyarı verilen iller şöyle; Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Yalova, Düzce.

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