Meteorolojiden 7 bölgeye sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 bölge de tam 36 ile sağanak yağış uyarısı geldi.
Yağışların, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken, sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, yine yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbir uyarısı geldi.
Öte yandan uyarı verilen iller şöyle; Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Yalova, Düzce.
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