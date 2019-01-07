Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden 7 İl İçin Yağış Uyarısı

Meteorolojiden 7 İl İçin Yağış Uyarısı

1 saat önce

Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden 7 İl İçin Yağış Uyarısı, System.String[]
Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yarın akşama kadar Adana, Osmaniye, Hatay'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman için sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtilen açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:45 Kaynak: AA

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