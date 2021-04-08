İzmir için zirai don uyarısı - Son Dakika

İzmir'in iç kesimleri için hafif zirai don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan gecesinden 12 Nisan sabahına kadar İzmir'in soğuk havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Kınık, Bergama, Ödemiş, Beydağ, Kiraz ve Tire ilçelerinde hafif zirai don beklendiği aktarılan açıklamada, başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların tedbirli davranması gerektiği kaydedildi.