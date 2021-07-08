Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.