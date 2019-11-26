Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı
6 saat önce
Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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