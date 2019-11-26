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Meteorolojiden Adana için sağanak uyarısı

6 saat önce

Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Adana merkez ve Karataş ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Adana merkez ile Karataş ilçesinde devam eden gök gürültülü sağanağın, saat 02.00'ye kadar etkisini artırarak kuvvetleneceği öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Karataş, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:24 Kaynak: AA
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