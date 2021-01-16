Meteorolojiden Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı

Adana, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz'de yağışların yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Adana, Kahramanmaraş'ın batısı, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, bölgenin kuzeyinin yüksek kesimlerinde (Toroslar) yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) kar şeklinde olması bekleniyor.

Sel, su baskını, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile kıyı kesimlerde yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Akdeniz'de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olacağı tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.