Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı

6 saat önce

Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı, System.String[]

Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, sabah saatlerinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Osmaniye, Hatay, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinde beraber kaldıkları en yakın arkadaşı eşiyle evlenince dehşet saçtı
Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Sabaha kadar etkili olacak Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 01:37:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]