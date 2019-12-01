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Meteorolojiden Adana, Osmaniye ve Hatay için sağanak uyarısı
6 saat önce
Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:26 Kaynak: AA
Adana, Osmaniye ve Hatay'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, akşam saatlerinde Adana ve Osmaniye çevreleriyle zamanla Hatay'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yağışların, gece saatlerinde Adana ve Osmaniye'de, sabah saatlerinde ise Hatay'da etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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