Meteorolojiden Afrika sıcağı uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir için sıcak hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir için sıcak hava uyarısı yaptı. Afrika üzerinden gelen sıcak hava etkisi ile hava sıcaklıkları 5-10 derece artması bekleniyor.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı uyarısı geldi. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde 5-10 derece artması bekleniyor. Özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların mayıs ayı yüksek değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu hafta Balıkesir'de en yüksek hava sıcaklıklarının kıyı ilçelerinde 30, iç kesimlerde 37 dereceye ulaşması bekleniyor. Sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" denildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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