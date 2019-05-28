Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak uyarısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak uyarısı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 1 saat süresince Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşların ve yetkililerin sel, su baskını, yıldırım ve dolu anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:26 Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sultandağı, Çay, Afyon, Güncel
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