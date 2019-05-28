Meteorolojiden Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak uyarısı
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:26 Kaynak: AA
'ın Çay
ve Sultandağı
ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki 1 saat süresince Afyonkarahisar'ın Çay ve Sultandağı ilçelerinde gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
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