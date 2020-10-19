Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı

19.10.2020 10:45
Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı, System.String[]

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta çevrelerinde bugün yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya geneli, Muğla'nın güney ( Seydikemer, Fethiye, Dalaman), Burdur'un doğu ( Bucak, Çeltikçi) ve Isparta'nın güney ( Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli) ilçelerinde gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Antalya, Isparta, Burdur, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Anadolu'nun güneybatısı için sağanak uyarısı - Son Dakika

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