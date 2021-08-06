Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Ankara'nın batısı ve kuzeyi için sağanak uyarısı

Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'nın batısı ve kuzeyinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Ankara'nın batısı ve kuzeyinde ( Polatlı, Ayaş, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Son Dakika

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı

Fidan bağışı reddedilen Cengiz Holding, yangınla mücadelede sahada çalışanlar için ekipman desteği yaptı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı

Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş

Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı

Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı

Feyenoord taraftarı bu transfere çok sinirlendi! Ajax'a giden Berghuis'in formalarını yaktılar