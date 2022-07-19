Son dakika! Meteorolojiden Antalya için kritik sıcaklık ve yangın uyarısı - Son Dakika
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Son dakika! Meteorolojiden Antalya için kritik sıcaklık ve yangın uyarısı

19.07.2022 16:27

Gelen son dakika haberlerine göre Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da önümüzdeki cumartesi, pazar, pazartesi günleri için sıcak hava uyarısında bulunuldu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da önümüzdeki cumartesi, pazar, pazartesi günleri için sıcak hava uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar 40 dereceye ulaşırken, yangınlara karşı duyarlı olunması istendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Dr. Mehmet Latif Gültekin, sıcaklıklardaki artışlarla ilgili bir meteorolojik değerlendirme yaptıklarını belirtti. Gültekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre kuzeyli rüzgarların bir hafta boyunca bölgede etkili olacağına dikkat çekti.

Kuzeyli rüzgarların beraberinde fön etkisi oluşturduğunu dile getiren Gültekin, "Özellikle iç kesimlerden sahile doğru akan kuzeyli rüzgarlar her 100 metrede bir sıcaklığı 1 derece arttırarak sahil kesiminde sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkartmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, Antalya ve Muğla sahillerinde 36 ile 40 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı Antalya'da 26-28 derece arasında olacak. Kuzeyli rüzgarlar sıcaklığı arttırırken nemi de düşürüyor" diye konuştu.

40 DERECELERE ULAŞACAK

Sıcak hava noktasında cumartesi, pazar ve pazartesi günlerine dikkat çeken Latif Gültekin, "Bugünlerde sıcaklıklarımız 39-40 dereceye, nem de yüzde 20'ye düşecek. Düşük nem ve yüksek sıcaklık dönemlerinde vatandaşlarımızın dikkatli olmalarında fayda var. Bu 3 günde piknik ve ormanlık alanlara giden vatandaşlarımızın daha dikkatli olması lazım. İzmarit, mangal sonrası ateşi iyi şekilde söndürülmesi gerekir. Yangına yol açacak her türlü kirleticinin ormanlık alanda bırakılmaması önem arz ediyor" dedi.

SALI GÜNÜ NORMALE DÖNECEK

Kuzeyli rüzgarların pazartesi etkisini yitirmeye başlamasıyla sıcaklığın da düşüşe geçeceğine değinen Gültekin, "Salı gününden itibaren mevsim normallerine gerileyecek" dedi.

(İsa Akar - Ertuğrul Gün - İHA)

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Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı Son dakika! Meteoroloji'den Muğla'ya orman yangını uyarısı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Meteorolojiden Antalya için kritik sıcaklık ve yangın uyarısı - Son Dakika

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