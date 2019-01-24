Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

1 saat önce

Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı, System.String[]
Muğla- Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:28 

Muğla, Doğu Karadeniz, Antalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı! Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 22:12:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]