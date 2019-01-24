Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
1 saat önce
Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.
Muğla- Antalya
arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz
'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 08:28
Meteorolojiden Birçok İl İçin Kuvvetli Fırtına Uyarısı!
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