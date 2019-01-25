Meteorolojiden Antalya'ya Son Dakika Uyarısı

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevresinde beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü Antalya ve çevresinde beklenen şiddetli yağmur ve fırtına karşısında vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.



Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya çevrelerinde görülecek olan kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu akşam saatlerinden yarın (Cumartesi) öğle saatlerine kadar il merkezi ve batı ilçelerinde, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden Pazar (27.01.2019) günü sabah saatlerine kadar doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-110 kg/metrekare) olması ve yağışla birlikte rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." - ANTALYA

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