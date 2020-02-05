Meteorolojiden 'Bahçesaray' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteorolojiden 'Bahçesaray' açıklaması - Son Dakika

Meteorolojiden 'Bahçesaray' açıklaması

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.

Meteorolojiden 'Bahçesaray' açıklaması, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çığ bölgesindeki hava durumuyla ilgili açıklama yayınladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çığ bölgesinde bugün akşam saatlerine kadar orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor. Yarın (Perşembe) bölgede yağış beklenmiyor. Cuma günü başlayacak kar yağışlarının öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Bölgede çığ oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:58 Kaynak: İHA
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