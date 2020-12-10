Meteorolojiden fırtına ve sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir'in güneybatı kesimlerinde şiddetli fırtına ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Balıkesir'in güneybatı kesimlerinde fırtına ve sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir'in güneybatı ilçeleri olan Ayvalık, Edremit, Havran, Gömeç, Burhaniye ve İvrindi'de 60 ila 80 kilometre hızında kısa süreli fırtına esmesi tahmin ediliyor. Ayrıca yine adı geçen ilçelerde, metrekareye 20 ila 60 kilogram sağanak oluşabilecek gök gürültülü yağış bekleniyor. Açıklamada, " su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR