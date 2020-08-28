Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, Balıkesir ve bölgede hava sıcaklıklığının artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde olacağını belirterek, vatandaşlar aşırı sıcaklığa karşı uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Yetkilileri, Balıkesir ve bölgede hava sıcaklıklığının artarak mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde olacağını belirterek, vatandaşlar aşırı sıcaklığa karşı uyardı. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bugünden itibaren hafta sonu itibari ile sıcaklıkların 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmini yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada; " Bölgemizde ( İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın) hava sıcaklıklarının 28.08.2020 tarihinden itibaren 4 ila 6 C artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin edilmektedir. Yüksek sıcaklığın yol açabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir. Sıcaklık artışının Başlama - Bitiş Zamanı 28.08.2020/ 11: 00 - 04.09.2020/ 18: 00 tarihleri arası olacağı açıklandı." - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:57 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Meteorolojiden Balıkesir için aşırı sıcaklık uyarısı - Son Dakika

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