Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Balıkesir için sıcak hava uyarısı
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Meteorolojiden Balıkesir için sıcak hava uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge geneli mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla ilgili uyarıda bulundu.

Meteorolojiden Balıkesir için sıcak hava uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge geneli mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla ilgili uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının bu hafta sonuna kadar artacağı ve bölge genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaklaşık iki haftadır bölgemiz genelinde ve özellikle iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlara neden olan sistem hafta sonu beklentilere uygun olarak etkisini kaybetti. Bu hafta boyunca hava sıcaklıklarının bölgemiz genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonunda Cumartesi gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

Bölgemiz kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nem de beklenmektedir. Bu durum hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına neden olacağından meydana gelebilecek sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Hafta boyunca Balıkesir genelinde beklenen en yüksek sıcaklık 35, en düşük sıcaklık ise 19 derece olması tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:47 Kaynak: İHA
Balıkesir, Güncel
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