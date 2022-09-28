Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı

28.09.2022 14:54
Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Balıkesir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Balıkesir'in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç'te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı - Son Dakika
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