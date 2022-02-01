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Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

01.02.2022 12:33
Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de beklenen yağışların, bu akşam saatlerinden itibaren Isparta ve Burdur çevreleri ile Konya'nın güneybatısında kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak, Antalya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların 3 Şubat Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ile özellikle Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve çığ riski ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz, Antalya, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Batı Akdeniz için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika


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