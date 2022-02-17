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Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

17.02.2022 17:42
Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de ( Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Kastamonu'nun kuzeyi), yarın sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (metrekareye 21-50 kilogram), iç ve yüksek kesimlerde ise kuvvetli kara (10-25 santimetre) dönüşeceği tahmin ediliyor.

Bölgede, ulaşımda aksamalar, dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Batı Karadeniz, Kastamonu, Düzce, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteorolojiden Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur ve kar uyarısı - Son Dakika


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