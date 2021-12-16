Meteorolojiden Batı Karadeniz için fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda, Kocaeli- Sinop arasında, gece saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Fırtınanın, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA
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