Meteorolojiden beklenen şiddetli soğuklar öncesi fırtına uyarısı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu hafta sonu itibariyle etkili olması beklenen soğuk hava öncesi Marmara bölgesinde fırtına uyarısında bulundu. Uyarıda fırtınanın şiddetinin saate 90 kilometreye kadar çıkacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurusunda Marmara bölgesinde fırtına uyarısında bulundu. Yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Rüzgarın; bu akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Trakya'da, sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

-İHA-