Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Bitlis İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteorolojiden Bitlis İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, son radar verileri ve tahminlere göre bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden Bitlis İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, son radar verileri ve tahminlere göre bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli olacağı bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da 6, Muş'ta 7, Bitlis'te 2 ve Hakkari'de 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 12, Bitlis'te 8, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 12 derece olması beklenmektedir. Son radar verileri ve tahminlere göre; bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:46 Kaynak: İHA
Van, Siirt, Bitlis, Güncel
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