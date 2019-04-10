Meteorolojiden Bitlis İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, son radar verileri ve tahminlere göre bugün akşam saatlerine kadar Siirt
ve Bitlis
çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak yağışlı ve yağmurlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah
saatlerinde yer yer pus ve sisli olacağı bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van
'da 6, Muş
'ta 7, Bitlis'te 2 ve Hakkari
'de 5 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 12, Bitlis'te 8, Hakkari'de 12 ve Muş'ta 12 derece olması beklenmektedir. Son radar verileri ve tahminlere göre; bugün akşam saatlerine kadar Siirt ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını
, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN