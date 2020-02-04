Meteorolojiden Burdur'da fırtına uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Burdur'da fırtına uyarısı

6 saat önce

Meteorolojiden yapılan değerlendirmede Burdur il genelinde 2 gün sürece kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden Burdur'da fırtına uyarısı, System.String[]

Meteorolojiden yapılan değerlendirmede Burdur il genelinde 2 gün sürece kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.


Meteorolojiden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre, Burdur il genelinde 5 Şubat 2020 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak başlayacak rüzgarın, zamanla etkisini artırarak kuvvetli ve tam fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği aktarıldı.


Fırtınanın, 6 Şubat 2020 Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. - BURDUR

Çarşamba, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:23 Kaynak: İHA
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