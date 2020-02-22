Meteorolojiden buzlanma, çığ ve yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma, çığ ve yağış uyarısı

7 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma, çığ ve yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma, çığ ve yağış uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma, çığ ve yağış uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yağışların Bitlis ve Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yerel olarak hamleli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 5, Muş'ta 4, Hakkari'de 4 ve Bitlis'te 4 derece olması bekleniyor. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların Bitlis çevreleri ile Hakkari'nin batısında yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Hakkari, Bitlis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:01 Kaynak: İHA
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