Meteorolojiden buzlanma, kar ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma, kar ve çığ uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma, kar ve çığ uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde buzlanma, kar yağışı ve çığ uyarısında bulundu.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, "Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 3, Muş'ta 2, Hakkari ve Bitlis'te ise 1 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yağışların; sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - VAN

Hakkari, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:49 Kaynak: İHA
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