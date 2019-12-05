Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden buzlanma uyarısı
Son Dakika Güncel Meteorolojiden buzlanma uyarısı - Son Dakika

Meteorolojiden buzlanma uyarısı

6 saat önce

İç ve doğu bölgelerde önümüzdeki 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteorolojiden buzlanma uyarısı, System.String[]

İç ve doğu bölgelerde önümüzdeki 3 gün kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da gelecek 3 gün boyunca kuvvetli buzlanma ve don tahmin ediliyor.

Don ve buzlanmanın iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Trakya Bölgesi, Karadeniz, Marmara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener isyan etmişti! İşte trol ile avlanan balıkçıların kopardığı optik kablolar Son dakika: Fikirtepe'de metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 18:21:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden buzlanma uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]