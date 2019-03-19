Son Dakika Haberleri: Meteorolojiden Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Meteorolojiden Buzlanma ve Çığ Uyarısı

38 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van'da eksi 4 ve Muş'ta eksi 2, Bitlis'te eksi 9 ve Hakkari'de ise eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 2, Hakkari'de 3, Muş'ta 7 ve Bitlis'te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:05 Kaynak: İHA

Sabah, Hakkari, Van, Güncel
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