Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteorolojiden buzlanma ve çığ uyarısı, System.String[]

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge için buzlanma ve çığ uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, zaman zaman hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden orta, yer yer hamleli rüzgar şeklinde (30-60km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 6, Hakkari'de eksi 8, Muş'ta eksi 7 ve Bitlis'te eksi 10 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

(İHA)

Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:45 Kaynak: İHA
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